Михаил Галактионов: игроки "Ахмата" испугались своего преимущества

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов дал оценку поражению от "Краснодара" (2:3) в 19-м туре премьер-лиги."Провели два разных тайма. В первом неплохо выглядели, пытались действовать агрессивно. Потом, думаю, психологически мы испугались своего преимущества. Ну и заслуга "Краснодара" в том, что они добавили, взвинтили темп, и мы в первые 15 минут пропустили атаку. Хотя нацеливали на то, чтобы еще развить свое преимущество.Переломный момент? Отрезок в начале второго тайма. Если бы мы перетерпели, могли бы усилить давление. Но мы прижались к воротам, хотя говорили о том, что этого ни в коем случае нельзя делать. Нужно вырабатывать победную психологию", - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол".