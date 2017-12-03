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Михаил Галактионов: игроки "Ахмата" испугались своего преимущества

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов дал оценку поражению от "Краснодара" (2:3) в 19-м туре премьер-лиги.

"Провели два разных тайма. В первом неплохо выглядели, пытались действовать агрессивно. Потом, думаю, психологически мы испугались своего преимущества. Ну и заслуга "Краснодара" в том, что они добавили, взвинтили темп, и мы в первые 15 минут пропустили атаку. Хотя нацеливали на то, чтобы еще развить свое преимущество.

Переломный момент? Отрезок в начале второго тайма. Если бы мы перетерпели, могли бы усилить давление. Но мы прижались к воротам, хотя говорили о том, что этого ни в коем случае нельзя делать. Нужно вырабатывать победную психологию", - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Галактионов Ахмат
Сегодня, 18:49
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