Маурисио Перейра: стандарты - это вообще проблема "Краснодара"

Атакующий хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра ответил на вопросы СМИ после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2), передает корреспондент- Да, игры отличались. В первом тайме опять пропустили со стандартов, но во второй половине нам удалось перебороть эту тенденцию и добиться результата.- Два гола были для нас неожиданными, потому что у соперника не было много опасных моментов. Только эти два стандарта. Стандарты - это вообще проблема в нашей команде. Мы стараемся, работаем, но у нас не получается. Постараемся в следующей игре против "Амкара" не допустить таких ошибок.- Это хорошая команда, у них есть игроки высокого качества. Особенно хорошо они играют у себя дома. Для нас этот матч был важен, потому что мы заработали три очка.- Такое бывает. Когда команда проигрывает, она ускоряет темп игры, и, естественно, она устает. Тем не менее, у нас получилось сконцентрироваться и оказаться лучше соперника.