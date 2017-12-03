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Маурисио Перейра: стандарты - это вообще проблема "Краснодара"

Атакующий хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра ответил на вопросы СМИ после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Проанализируйте игру, счет такой же, как и в Грозном. Матчи, наверное, разные получились.

- Да, игры отличались. В первом тайме опять пропустили со стандартов, но во второй половине нам удалось перебороть эту тенденцию и добиться результата.

- Насколько неожиданными были 0:2 в первом тайме? Из-за чего это произошло?

- Два гола были для нас неожиданными, потому что у соперника не было много опасных моментов. Только эти два стандарта. Стандарты - это вообще проблема в нашей команде. Мы стараемся, работаем, но у нас не получается. Постараемся в следующей игре против "Амкара" не допустить таких ошибок.

- "Ахмат" преследует вас в таблице. Их можно отнести к лидерам РФПЛ или это середняк?

- Это хорошая команда, у них есть игроки высокого качества. Особенно хорошо они играют у себя дома. Для нас этот матч был важен, потому что мы заработали три очка.

- "Краснодар" во втором тайме завелся, отыграл два мяча, а потом успокоился. Почему такая ситуация?

- Такое бывает. Когда команда проигрывает, она ускоряет темп игры, и, естественно, она устает. Тем не менее, у нас получилось сконцентрироваться и оказаться лучше соперника.
Теги: Перейра Краснодар
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ещё бы, глядя на поле в первом тайме, было ощущение, что команда взрослых мужиков играет со школьниками
такое ощущение что каждый игрок Ахмата просто здоровее любого другого игрока Кранодара
даже Гранквист с Каборе были мелковаты
неудивительно, что на стандартах продавливают
Регистрация: 7.02.2010
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