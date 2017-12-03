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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурисио Перейра: стандарты - это вообще проблема "Краснодара"
Атакующий хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра ответил на вопросы СМИ после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Проанализируйте игру, счет такой же, как и в Грозном. Матчи, наверное, разные получились.
- Да, игры отличались. В первом тайме опять пропустили со стандартов, но во второй половине нам удалось перебороть эту тенденцию и добиться результата.
- Насколько неожиданными были 0:2 в первом тайме? Из-за чего это произошло?
- Два гола были для нас неожиданными, потому что у соперника не было много опасных моментов. Только эти два стандарта. Стандарты - это вообще проблема в нашей команде. Мы стараемся, работаем, но у нас не получается. Постараемся в следующей игре против "Амкара" не допустить таких ошибок.
- "Ахмат" преследует вас в таблице. Их можно отнести к лидерам РФПЛ или это середняк?
- Это хорошая команда, у них есть игроки высокого качества. Особенно хорошо они играют у себя дома. Для нас этот матч был важен, потому что мы заработали три очка.
- "Краснодар" во втором тайме завелся, отыграл два мяча, а потом успокоился. Почему такая ситуация?
- Такое бывает. Когда команда проигрывает, она ускоряет темп игры, и, естественно, она устает. Тем не менее, у нас получилось сконцентрироваться и оказаться лучше соперника.
- Проанализируйте игру, счет такой же, как и в Грозном. Матчи, наверное, разные получились.
- Да, игры отличались. В первом тайме опять пропустили со стандартов, но во второй половине нам удалось перебороть эту тенденцию и добиться результата.
- Насколько неожиданными были 0:2 в первом тайме? Из-за чего это произошло?
- Два гола были для нас неожиданными, потому что у соперника не было много опасных моментов. Только эти два стандарта. Стандарты - это вообще проблема в нашей команде. Мы стараемся, работаем, но у нас не получается. Постараемся в следующей игре против "Амкара" не допустить таких ошибок.
- "Ахмат" преследует вас в таблице. Их можно отнести к лидерам РФПЛ или это середняк?
- Это хорошая команда, у них есть игроки высокого качества. Особенно хорошо они играют у себя дома. Для нас этот матч был важен, потому что мы заработали три очка.
- "Краснодар" во втором тайме завелся, отыграл два мяча, а потом успокоился. Почему такая ситуация?
- Такое бывает. Когда команда проигрывает, она ускоряет темп игры, и, естественно, она устает. Тем не менее, у нас получилось сконцентрироваться и оказаться лучше соперника.
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