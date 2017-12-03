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Федор Смолов с 10-ю голами догнал Александра Кокорина в списке лучших бомбардиров

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в матче с "Ахматом" (3:2) забил свой 10-й гол в сезоне в рамках премьер-лиги.

Теперь форвард "быков" сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров нападающим "Зенита" Александром Кокориным. При этом Смолов провел на 6 матчей меньше.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 19:24
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7
(1)
№7 Написал: scikuni (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (2)

Hitman,
челентано?


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 20:27) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
в милане зато суперфорварды)))

Привет тебе от Адриано))
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Как-то Санек бледно в бомжатне выглядит на фоне Феди...


Санек еще до куя бегает и помогает защите. так -то. И забил не меньше
Регистрация: 24.10.2013
№4 Написал: Батька (Сегодня, 19:47) #
  • -2
  •  (2)

Зимой в зенит или Спартак свалить инфа 100%
Галицкий сказал за 15 миллионов !!

Каборе в Англию ....в Краснодаре будет распродажа !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: truLALA
никакие форварды оба, мне просто жаль их, но я по факту

в милане зато суперфорварды)))


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Как-то Санек бледно в бомжатне выглядит на фоне Феди...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 19:35) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Милан»
никакие форварды оба, мне просто жаль их, но я по факту
Регистрация: 9.06.2017
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