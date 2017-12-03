Федор Смолов с 10-ю голами догнал Александра Кокорина в списке лучших бомбардиров

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в матче с "Ахматом" (3:2) забил свой 10-й гол в сезоне в рамках премьер-лиги.Теперь форвард "быков" сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров нападающим "Зенита" Александром Кокориным. При этом Смолов провел на 6 матчей меньше.