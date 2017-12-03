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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:54
Не день "СКА"...
Не день "СКА"...
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Федор Смолов с 10-ю голами догнал Александра Кокорина в списке лучших бомбардиров
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в матче с "Ахматом" (3:2) забил свой 10-й гол в сезоне в рамках премьер-лиги.
Теперь форвард "быков" сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров нападающим "Зенита" Александром Кокориным. При этом Смолов провел на 6 матчей меньше.
Теперь форвард "быков" сравнялся с лидирующим в гонке бомбардиров нападающим "Зенита" Александром Кокориным. При этом Смолов провел на 6 матчей меньше.
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