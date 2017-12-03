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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Ахмата": закономерным итогом был бы ничейный результат
Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал поражение от "Краснодара" (2:3). Напомним, грозненцы после первого тайма вели со счетом 2:0.
"Это был интересный поединок, в котором встречались команды, практикующие атакующий футбол. Оба коллектива в верхней части таблицы, играли с мотивацией, отсюда количество борьбы и пять забитых голов.
Несмотря на то, что команда не удержала положительный результат, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии заряженности на игру. Первый тайм прошёл при полном преимуществе нашей команды. Во второй половине хозяевам нужно было отыгрываться, и вполне закономерно, что они при поддержке трибун понеслись вперёд.
Закономерным итогом матча был бы ничейный результат, но в футболе часто случаются необязательные для одной из команд голы. Результат забывается, игра остаётся.
Очень важно, что в последних матчах наши футболисты стремятся к атакующей модели, в этом видна их работа на тренировках под руководством Михаила Галактионова. А победы обязательно будут! "Ахмат" - сила!" - написал Даудов в Инстаграме.
"Это был интересный поединок, в котором встречались команды, практикующие атакующий футбол. Оба коллектива в верхней части таблицы, играли с мотивацией, отсюда количество борьбы и пять забитых голов.
Несмотря на то, что команда не удержала положительный результат, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии заряженности на игру. Первый тайм прошёл при полном преимуществе нашей команды. Во второй половине хозяевам нужно было отыгрываться, и вполне закономерно, что они при поддержке трибун понеслись вперёд.
Закономерным итогом матча был бы ничейный результат, но в футболе часто случаются необязательные для одной из команд голы. Результат забывается, игра остаётся.
Очень важно, что в последних матчах наши футболисты стремятся к атакующей модели, в этом видна их работа на тренировках под руководством Михаила Галактионова. А победы обязательно будут! "Ахмат" - сила!" - написал Даудов в Инстаграме.
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