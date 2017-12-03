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Валерий Рейнгольд: Луис Адриано сильнее Кокорина и Смолова

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд назвал форварда "красно-белых" Луиса Адриано лучшим игроком первой части чемпионата России.

"Луис Адриано - лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, "завязывает" комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо?

Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке - забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.

Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня.

Назовите игрока, с которым его можно сравнить. Федор Смолов и Александр Кокорин? Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят.

Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".

Луис Адриано в текущем сезоне забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 16-ти играх премьер-лиги.
Теги: Рейнгольд Адриано Спартак
Сегодня, 19:44
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№33 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:57) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zen-it
Цитата: Сибирячок
Цитата: Alecs Sp
но оскорблять пожилого человека,

Да они же нелюди.

?????
Уж ты то шестерка куда лезешь? Про оскорбление закрой свой рот и молчи в свою ссаную тряпку!

Сыграй на красно-белой флейте, упырь и заткнись.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№32 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:55) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Викторис
а кто спорит? Кокорин а кто он такой его в Европе никто не знает и по игре нуль а забитые мячи - посмотрите кому он забивал?

зато в европе знают что адриано полный ноль как игрок. по этому его и слили с убогого милана


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№31 Написал: Sergeevich (Сегодня, 20:52) #
  • -2
  •  (2)
online

Луис Адриано - лучший по всем показателям

Кокорин и Смолов забили по 10 мячей, а сколько забил Адриано?
Кто бы что не говорил, забитые мячи основной показатель для нападающего, для остальной работы есть другие игроки.

Помогает в отборе - хорошо, но главное должен забивать.
Регистрация: 26.09.2015
№30 Написал: Apant1 (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (2)

Глупо сравнивать, человека делящего рекорд с одним только Месси, по числу забитых мячей в ЛЧ, в одном матче, да и вообще тринадцатого среди всех бразильцев за всю историю, по числу забитых мячей в ЛЧ, он вроде по этому показателю, обходит до сих пор Неймара на один мяч. Так с кем в нашем чемпионате его можно сравнивать?) это смешно. Ладно он бы уже сдулся, а парень действительно и спереди хорошо играет и назад успевает отскочить, короче наши звёзды, это звёзды только нашего чемпионата, нечего тут сравнивать пока
Регистрация: 15.03.2017
№29 Написал: scikuni (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (7)

секта всех заминусовала за правду, даже ряженого иплана сибиряка


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№28 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Alecs Sp
но оскорблять пожилого человека,

Да они же нелюди.

?????
Уж ты то шестерка куда лезешь? Про оскорбление закрой свой рот и молчи в свою ссаную тряпку!
Регистрация: 5.04.2017
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Alecs Sp
но оскорблять пожилого человека,

Да они же нелюди.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Цитата: zen-it
Вот накуя брать вью у старого дебила который болеет за вонючию свинину?!


По существу вопроса,есть,что возразить?

По существу, смотри в таблицу бомбардиров!! Там первый Кокорин а второй Смолов!! Где там ваша обезьяна?!? Не вижу я там худшего игрока серии А!!! Куда нишло еще ПроДрес.. но не Пидриано!!!
Еще раз говорю, брать такие вью у старого дебила болеющего за свинарню, это на куя?!

Цитата: Alecs Sp
Цитата: zen-it



Бомжара, ты бы не согласился с его мнением, хотя он в футболе больше тебя чумазого, в разы понимает, но оскорблять пожилого человека, заслуженного футболиста, за высказанное мнение, ну ты и х... Бомж.

Это ху.ло старое! Который не затыкает свой рот в сторону Зенита!!! Что же вы все Орлова, Боярского, куями кроете?! Они не пожилые и не уважаемые?? Иди накуй отсюда!
Регистрация: 5.04.2017
№25 Написал: Викторис (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а кто спорит? Кокорин а кто он такой его в Европе никто не знает и по игре нуль а забитые мячи - посмотрите кому он забивал? Смолов получше Кокорина, он хоть с мячом обращается нормально и забивает ему еще чуть чуть и показать себя на ЧМ 2018 - вот тогда и посмотрим
Регистрация: 8.04.2017
№24 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Но у Кокорина и Смолова показатели лучше, как-то не складывается...
Регистрация: 15.12.2013
№23 Написал: Alecs Sp Сочи (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it



Бомжара, ты бы не согласился с его мнением, хотя он в футболе больше тебя чумазого, в разы понимает, но оскорблять пожилого человека, заслуженного футболиста, за высказанное мнение, ну ты и х... Бомж.
Регистрация: 25.06.2017
№22 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:26) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Вью по теме:чмокни негра в ж...
Регистрация: 17.09.2017
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так рассуждают исключительно свинячьи дебилы, категорично, и не вникая в обстоятельства игры в футбол. Понять дядю Валеру можно, на старости лет его команда подарила ему праздник, которого он уже и не ждал.
А вся куйня в том, что футбол командная игра, и если у команды прёт, то и у каждого футболиста прёт. Записные посредственности даже выдают Класс. Зенит и Краснодар явно сейчас уступают коллективной игре спартака, и каждый футболист, будь то Кокорин или Смолов, не выдают того, на что способны, когда у команды крылья вырастают. И судить о том, кто сильней, можно лишь на отдельно взятом промежутке времени, а это далеко не истина.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:23) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Любят свиньи негров, ничего с этим не поделаешь...

Не знаю, как там насчёт свиней, ты к ним ближе и лучше знаешь, но негров любят и в ослоармии. Там Лав давно легенда. Не Федотов, а Вагнер Лав, сын харьковского еврея.

Ладно, Боброва вы не любите, он за Спартак играл, а Федотов то что? Русский парень вроде...не еврей, не негр преклонных годов, как Думбия... А, Иа?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Ну опять, дед))
Очень спорное утверждение. Вот, Смоловым даже Реал интересуется тихонько. Это для начала. Притом да, он не очень любит делать черновую работу. Ну и не сказал бы что Адриано - фанат отходить назад и убиваться в защите.

А вот Кокорин до хрена делает черновой работы в последние месяцы, и очень быстро перемещается, вообще очень быстрый игрок, да и двигается всегда красиво,пластично и стремительно. У него все впереди еще. Да и сейчас забивает голы.
Так что....Надо только его правильно использовать

Ты пересмотри наши матчи последние. Адриано пашет как вол


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№18 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вы що? Самого Топорена? Не, правда лучше голубой проститутки, которая выход четыре -в один отсосала?! Гонишь!


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: kronos
А что тебе Дзюба? Это воспитанник Спартака . и что?
Он бывает хорошие матчи выдает. Но. Быстрой игре он не подходит. Увы((


Зюба был перепутан в роддоме, а так то он рождён бабой Зиной и по недоразумению подкинут в к-б люльку. Потом в нашей семье уже разобрались после генетического теста на бабло и вернули его в родной дом. Он ваш.

А что касаемо хороших матчей ....не бывает, увы не бывает. Было давнно как то пару раз, как у Булкина против Швейцарии, но всё. Закончился Зюба как футболист.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:17) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Подмахивание поросят очевидно. У них любой негр лучше чем наши русские ребята...
Любят свиньи негров, ничего с этим не поделаешь...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 20:11) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Голубые какашки перевозбудились из-за Кокорина или Смолова? Ну да, свои же воспитанники... Да, ещё Зюба есть, плоть от плоти питерский.

Луиз Адриано лучше Смолова и Кокорина, но хуже Зюбы.. )))

А что тебе Дзюба? Это воспитанник Спартака . и что?
Он бывает хорошие матчи выдает. Но. Быстрой игре он не подходит. Увы((
Регистрация: 24.10.2013
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Голубые какашки перевозбудились из-за Кокорина или Смолова? Ну да, свои же воспитанники... Да, ещё Зюба есть, плоть от плоти питерский.

Луиз Адриано лучше Смолова и Кокорина, но хуже Зюбы.. )))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Цитата: pivo69
Цитата: zen-it
Вот накуя брать вью у старого дебила который болеет за вонючию свинину?!


По существу вопроса,есть,что возразить?

Статистика в чемпионатах ,мой друг.Только статистика определяет кто лучше или хуже.То,что Адриано в Укре клал голов гору не говорит о его классе,в ПЛ он то не особо результативен,забивает чистые как правило и не сказать.что часто.Сколько в итоге забьет?Десять в лучшем случае?Примерно одинаковые форварды.У Смолова просто еще есть удар поставленный издали,а у Кокорина дриблинг.Ну а у Адриано голевое чутье.Он форвард типа Погреба.ВЫход один на один,замкнуть прострел.Сколько он мячей забил без помощи партнеров?Издали?Обыграв на дриблинге?Не веришь,посмотри нарезку.Он нап на чистых мячахПоэтому в Италии и не пошло в Милане.Там форвард должен уметь забить.А так лучшие напы последних лет это Промес и Халк.Просто статистически это правда.Они вдвоем лучше всех остальных,хоть и не чистые напы.А Смолов,Кокорин и Адриано обычные средние игроки,разноплановые к тому же,со своими сильными сторонами.


Я бы добавил все же что Кокорин до фига помогает в защите, он везде на поле успевает. Правда из этого следует вывод( наша защита так маленько не дорабатывает бывает(( это да
Регистрация: 24.10.2013
№12 Написал: scikuni (Сегодня, 20:07) #
  • -5
  •  (7)

любая школьника умнее золотодождева


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:06) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Цитата: zen-it
Вот накуя брать вью у старого дебила который болеет за вонючию свинину?!


По существу вопроса,есть,что возразить?

Статистика в чемпионатах ,мой друг.Только статистика определяет кто лучше или хуже.То,что Адриано в Укре клал голов гору не говорит о его классе,в ПЛ он то не особо результативен,забивает чистые как правило и не сказать.что часто.Сколько в итоге забьет?Десять в лучшем случае?Примерно одинаковые форварды.У Смолова просто еще есть удар поставленный издали,а у Кокорина дриблинг.Ну а у Адриано голевое чутье.Он форвард типа Погреба.Выход один на один,замкнуть прострел.Сколько он мячей забил без помощи партнеров?Издали?Обыграв на дриблинге?Не веришь,посмотри нарезку.Он нап на чистых мячах.Поэтому в Италии и не пошло в Милане.Там форвард должен уметь забить,создать сам по себе,а Адриано без партнеров никакой. Он как Дзюба при Халке или Погреб при Аршавине .Когда есть кому отдать никаких проблем у форварда с техникой.Не нужно большого ума в пустые с метра закатить.А так лучшие напы последних лет это Промес и Халк.Просто статистически это правда.Они вдвоем лучше всех остальных,хоть и не чистые напы.А Смолов,Кокорин и Адриано обычные средние игроки,разноплановые к тому же,со своими сильными сторонами.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:05) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
да да а также сильнее Месси и Роналду. у этого мразмата крыша уехала совсем.


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№9 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 20:04) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Цитата: zen-it
Вот накуя брать вью у старого дебила который болеет за вонючию свинину?!


По существу вопроса,есть,что возразить?


По существу - Кокорин очень много делает черновой работы, помогает в защите, набегает кучу км.
И еще забивает. А Смоловым интересуется даже Реал. и?
Регистрация: 24.10.2013
№8 Написал: checkmate (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (9)

Да не поспоришь,все верно сказал.
Регистрация: 21.02.2016
№7 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (11)

Лучшие игры у Адриано еще впереди.
Регистрация: 29.08.2017
№6 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну опять, дед))
Очень спорное утверждение. Вот, Смоловым даже Реал интересуется тихонько. Это для начала. Притом да, он не очень любит делать черновую работу. Ну и не сказал бы что Адриано - фанат отходить назад и убиваться в защите.

А вот Кокорин до хрена делает черновой работы в последние месяцы, и очень быстро перемещается, вообще очень быстрый игрок, да и двигается всегда красиво,пластично и стремительно. У него все впереди еще. Да и сейчас забивает голы.
Так что....Надо только его правильно использовать
Регистрация: 24.10.2013
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:01) #
  • +5
  •  (13)
online

Я считаю что он прав. Адриано более разноплановый игрок,и очень хорош в игре корпусом .
Регистрация: 27.07.2016
№4 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: zen-it
Вот накуя брать вью у старого дебила который болеет за вонючию свинину?!


По существу вопроса,есть,что возразить?
Регистрация: 7.05.2010
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