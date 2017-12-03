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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: Луис Адриано сильнее Кокорина и Смолова
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд назвал форварда "красно-белых" Луиса Адриано лучшим игроком первой части чемпионата России.
"Луис Адриано - лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, "завязывает" комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо?
Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке - забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.
Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня.
Назовите игрока, с которым его можно сравнить. Федор Смолов и Александр Кокорин? Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят.
Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Луис Адриано в текущем сезоне забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 16-ти играх премьер-лиги.
"Луис Адриано - лучший по всем показателям. Найдите мне причину не считать лучшим его. Он забивает достаточно много, "завязывает" комбинации, уверенно себя чувствует на поле, боец, помогает в задней линии. Что еще надо?
Есть футболисты, которые моментами выглядят красивее. Тот же Квинси Промес. Когда он в порядке - забивает чумовые мячи, но фронт работы несопоставим. Он не будет возвращаться в свою штрафную и выносить мяч головой, помогать защитникам.
Я очень скептически относился к Адриано по первому времени. Наверное, потому что он мало играл и не был в хорошей форме. Но он раскрылся. Это игрок высочайшего уровня.
Назовите игрока, с которым его можно сравнить. Федор Смолов и Александр Кокорин? Бразилец лучше. Те нападающие тоже выполняют хорошую работу. Но они назад не отходят.
Кокорина еще можно увидеть в средней линии, но Смолов играет только впереди. По факту Адриано сильнее их. Он итак все делает правильно, а еще берет на себя двойную нагрузку", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Луис Адриано в текущем сезоне забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 16-ти играх премьер-лиги.
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