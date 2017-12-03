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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шандор Варга: не думаю, что новость об увольнении Слуцкого может быть правдой
Агент Шандор Варга, при посредничестве которого Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Халл Сити", высказался относительно информации о том, что в понедельник российский специалист будет уволен со своего поста.
"Не хочу сейчас говорить конкретно. Немножко был занят, много перелетов, а вскоре поговорю и с владельцем клуба, и с Леонидом, после чего обязательно прокомментирую.
Не думаю, что это может быть правдой. Неделю назад мы говорили с вами о судьбе Слуцкого, мое мнение не поменялось. "Халл" провел очень хороший матч с "Шеффилд Уэнсдей", добился ничьей. На выезде – волевая ничья! Отзывы очень хорошие. По забитым голам "Халл" в порядке, но чемпионшип такой турнир, что с ума сойти!
Но – никогда не говори никогда. Все может случиться, Леня может сказать, что устал. Но по тем ощущениям, которые сложились у меня после разговоров с ним, тренер достойно переносит тяготы работы в таком сложном турнире", - передает слова агента "СЭ".
"Не хочу сейчас говорить конкретно. Немножко был занят, много перелетов, а вскоре поговорю и с владельцем клуба, и с Леонидом, после чего обязательно прокомментирую.
Не думаю, что это может быть правдой. Неделю назад мы говорили с вами о судьбе Слуцкого, мое мнение не поменялось. "Халл" провел очень хороший матч с "Шеффилд Уэнсдей", добился ничьей. На выезде – волевая ничья! Отзывы очень хорошие. По забитым голам "Халл" в порядке, но чемпионшип такой турнир, что с ума сойти!
Но – никогда не говори никогда. Все может случиться, Леня может сказать, что устал. Но по тем ощущениям, которые сложились у меня после разговоров с ним, тренер достойно переносит тяготы работы в таком сложном турнире", - передает слова агента "СЭ".
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