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Хавбек "СКА-Хабаровск": пропустили уже на 55 секунде, я не знаю, что происходит

Полузащитник хабаровского СКА Виталий Федотов в перерыве матча премьер-лиги с "Анжи" дал свою оценку игре команды.

Махачкалинцы к перерыву забили три гола. На 27-й минуте встречи за фол последней надежды был удален вратарь СКА Александр Криворучко.

"Не знаю, что происходит, пропустили уже на 55 секунде. Затем второй гол... Допускаем элементарные ошибки. Это полный провал, у меня нет объяснений, как мы сами привозим голы.

Сейчас тренеры нам подскажут, как играть. Нужно защищать честь СКА, даже вдесятером это можно сделать", - сказал Федотов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:14
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