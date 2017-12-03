Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Не день "СКА"...
Не день "СКА"...
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Хавбек "СКА-Хабаровск": пропустили уже на 55 секунде, я не знаю, что происходит
Полузащитник хабаровского СКА Виталий Федотов в перерыве матча премьер-лиги с "Анжи" дал свою оценку игре команды.
Махачкалинцы к перерыву забили три гола. На 27-й минуте встречи за фол последней надежды был удален вратарь СКА Александр Криворучко.
"Не знаю, что происходит, пропустили уже на 55 секунде. Затем второй гол... Допускаем элементарные ошибки. Это полный провал, у меня нет объяснений, как мы сами привозим голы.
Сейчас тренеры нам подскажут, как играть. Нужно защищать честь СКА, даже вдесятером это можно сделать", - сказал Федотов в эфире телеканала "Наш футбол".
Махачкалинцы к перерыву забили три гола. На 27-й минуте встречи за фол последней надежды был удален вратарь СКА Александр Криворучко.
"Не знаю, что происходит, пропустили уже на 55 секунде. Затем второй гол... Допускаем элементарные ошибки. Это полный провал, у меня нет объяснений, как мы сами привозим голы.
Сейчас тренеры нам подскажут, как играть. Нужно защищать честь СКА, даже вдесятером это можно сделать", - сказал Федотов в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.