Хавбек "СКА-Хабаровск": пропустили уже на 55 секунде, я не знаю, что происходит

Полузащитник хабаровского СКА Виталий Федотов в перерыве матча премьер-лиги с "Анжи" дал свою оценку игре команды.Махачкалинцы к перерыву забили три гола. На 27-й минуте встречи за фол последней надежды был удален вратарь СКА Александр Криворучко."Не знаю, что происходит, пропустили уже на 55 секунде. Затем второй гол... Допускаем элементарные ошибки. Это полный провал, у меня нет объяснений, как мы сами привозим голы.Сейчас тренеры нам подскажут, как играть. Нужно защищать честь СКА, даже вдесятером это можно сделать", - сказал Федотов в эфире телеканала "Наш футбол".