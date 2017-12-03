Бельгийские СМИ - о России: там дешевая водка, но есть языковой барьер

Бельгийское издание Dernier R-Sport опубликовало памятку для болельщиков, отправляющихся в Россию на чемпионат мира. Журналисты, посетившие Москву во время жеребьевки финальной стадии турнира, поделились своими впечатлениями.Отмечается, что в ресторанах довольно низкие цены на еду, пиво и водку. При этом цены на вино названы зашкаливающими.Одной из главных проблем журналисты видят языковой барьер - россияне почти не знают английский язык, меню в ресторанах также доступно в основном лишь на русском.Также издание отмечает высокий уровень безопасности в Москве: большое количество полиции, металлоискатели в метро.