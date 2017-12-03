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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Бельгийские СМИ - о России: там дешевая водка, но есть языковой барьер
Бельгийское издание Dernier R-Sport опубликовало памятку для болельщиков, отправляющихся в Россию на чемпионат мира. Журналисты, посетившие Москву во время жеребьевки финальной стадии турнира, поделились своими впечатлениями.
Отмечается, что в ресторанах довольно низкие цены на еду, пиво и водку. При этом цены на вино названы зашкаливающими.
Одной из главных проблем журналисты видят языковой барьер - россияне почти не знают английский язык, меню в ресторанах также доступно в основном лишь на русском.
Также издание отмечает высокий уровень безопасности в Москве: большое количество полиции, металлоискатели в метро.
СЭ
Отмечается, что в ресторанах довольно низкие цены на еду, пиво и водку. При этом цены на вино названы зашкаливающими.
Одной из главных проблем журналисты видят языковой барьер - россияне почти не знают английский язык, меню в ресторанах также доступно в основном лишь на русском.
Также издание отмечает высокий уровень безопасности в Москве: большое количество полиции, металлоискатели в метро.
СЭ
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