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Бельгийские СМИ - о России: там дешевая водка, но есть языковой барьер

Бельгийское издание Dernier R-Sport опубликовало памятку для болельщиков, отправляющихся в Россию на чемпионат мира. Журналисты, посетившие Москву во время жеребьевки финальной стадии турнира, поделились своими впечатлениями.

Отмечается, что в ресторанах довольно низкие цены на еду, пиво и водку. При этом цены на вино названы зашкаливающими.

Одной из главных проблем журналисты видят языковой барьер - россияне почти не знают английский язык, меню в ресторанах также доступно в основном лишь на русском.

Также издание отмечает высокий уровень безопасности в Москве: большое количество полиции, металлоискатели в метро.

СЭ
Теги: Сборная Бельгии
Сегодня, 20:18
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:20) #
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Идиоты. Дешевая водка снимает любые языковые барьеры... ))))))
Регистрация: 26.01.2007
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