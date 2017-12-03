Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Директор iNADO: ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе

ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе, заявил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в "государственную допинг-программу". Пресс-служба ФИФА сообщила, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, и они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае, они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", – сказал де Пенсье.

По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира.

"Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?", – заявил де Пенсье.

Р-Спорт
Сегодня, 20:29
Напечатать
2
(6)
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:37) #
  • -1
  •  (3)

Охраняют этих предателей , видно, как Беленко...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да-да срочно. За 2 дня постарайтесь. А куле, достаточно торговца смертью Родченкова спросить и на основании ответа психически нездорового человека принять нужное решение.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.