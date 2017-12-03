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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Директор iNADO: ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе
ФИФА нужно срочно расследовать сообщения о допинге в российском футболе, заявил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.
Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в "государственную допинг-программу". Пресс-служба ФИФА сообщила, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.
"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, и они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае, они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", – сказал де Пенсье.
По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира.
"Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?", – заявил де Пенсье.
Р-Спорт
Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в "государственную допинг-программу". Пресс-служба ФИФА сообщила, что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.
"ФИФА обязана расследовать это в срочном порядке, и они должны делать это добросовестно и с желанием. В противном случае, они рискуют, что над их мероприятием (чемпионатом мира в России) нависнет большая туча. У них есть стимул, чтобы добраться до сути и сделать это как можно быстрее", – сказал де Пенсье.
По мнению чиновника, ФИФА не должна бояться отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира.
"Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?", – заявил де Пенсье.
Р-Спорт
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