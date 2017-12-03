"Анжи" дома разобрался с хабаровским СКА

"Анжи" в Каспийске забил четыре безответных мяча в ворота "СКА-Хабаровск" в рамках 19-го тура премьер-лиги.Чемпионат России. 19 турГолы: Лескано, 1, Полуяхтов, 8, Маркелов, 43, Армаш, 85.: Лория, Армаш (Эльмурзаев, 88), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Иванченко, 77), Хубулов (Яковлев, 88), Маркелов, Лескано.: Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко (Эдиев, 21), Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31), Никифоров, Наваловский, Маркович (Христов, 52).Удаление: Криворучко, 26.