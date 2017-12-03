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"Анжи" дома разобрался с хабаровским СКА

"Анжи" в Каспийске забил четыре безответных мяча в ворота "СКА-Хабаровск" в рамках 19-го тура премьер-лиги.

Чемпионат России. 19 тур

"Анжи" – "СКА-Хабаровск" - 4:0

Голы: Лескано, 1, Полуяхтов, 8, Маркелов, 43, Армаш, 85.

"Анжи": Лория, Армаш (Эльмурзаев, 88), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Иванченко, 77), Хубулов (Яковлев, 88), Маркелов, Лескано.

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко (Эдиев, 21), Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31), Никифоров, Наваловский, Маркович (Христов, 52).

Удаление: Криворучко, 26.
Теги: Анжи СКА-Хабаровск
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