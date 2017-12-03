Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
Не день "СКА"...
Не день "СКА"...
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
"Анжи" дома разобрался с хабаровским СКА
"Анжи" в Каспийске забил четыре безответных мяча в ворота "СКА-Хабаровск" в рамках 19-го тура премьер-лиги.
Чемпионат России. 19 тур
"Анжи" – "СКА-Хабаровск" - 4:0
Голы: Лескано, 1, Полуяхтов, 8, Маркелов, 43, Армаш, 85.
"Анжи": Лория, Армаш (Эльмурзаев, 88), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Иванченко, 77), Хубулов (Яковлев, 88), Маркелов, Лескано.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко (Эдиев, 21), Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31), Никифоров, Наваловский, Маркович (Христов, 52).
Удаление: Криворучко, 26.
Чемпионат России. 19 тур
"Анжи" – "СКА-Хабаровск" - 4:0
Голы: Лескано, 1, Полуяхтов, 8, Маркелов, 43, Армаш, 85.
"Анжи": Лория, Армаш (Эльмурзаев, 88), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Иванченко, 77), Хубулов (Яковлев, 88), Маркелов, Лескано.
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Черевко, Димидко, Пуцко (Эдиев, 21), Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31), Никифоров, Наваловский, Маркович (Христов, 52).
Удаление: Криворучко, 26.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.