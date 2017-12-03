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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

В матче 19-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" дома дожал "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Гвардиолы продолжают лидировать в АПЛ с комфортным отрывом от "МЮ".

Чемпионат Англии. 15 тур

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" - 2:1

Гол: Отаменди, 63, Сильва, 86 - Огбонна, 45

"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Отаменди, Уолкер, Данило (Жезус, 46), Сильва, Делф, Де Брёйне, Зане (Силва, 90+3), Стерлинг, Агуэро (Фернандиньо, 89)

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Куйяте (Сахо, 45), Обьянг, Райс, Антонио (Айю, 90+1), Лансини (Арнаутович, 71), Фернандеш

Предупреждения: Де Брейне, 60, Адриан, 90+4.
Теги: Манчестер Сити Вест Хэм
Сегодня, 20:57
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то последние матчи нет огня в игре Сити, и "автобусы" обыгрывает не без помощи фортуны.
Регистрация: 20.03.2014
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