"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

В матче 19-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" дома дожал "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Гвардиолы продолжают лидировать в АПЛ с комфортным отрывом от "МЮ".Чемпионат Англии. 15 турГол: Отаменди, 63, Сильва, 86 - Огбонна, 45: Мораес, Мангала, Отаменди, Уолкер, Данило (Жезус, 46), Сильва, Делф, Де Брёйне, Зане (Силва, 90+3), Стерлинг, Агуэро (Фернандиньо, 89): Адриан, Крессвел, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Куйяте (Сахо, 45), Обьянг, Райс, Антонио (Айю, 90+1), Лансини (Арнаутович, 71), ФернандешПредупреждения: Де Брейне, 60, Адриан, 90+4.