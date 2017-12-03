Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
21:53
"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
20:54
Не день "СКА"... (3)
Не день "СКА"... (3)
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (3)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (3)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
В матче 19-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" дома дожал "Вест Хэм Юнайтед". Подопечные Гвардиолы продолжают лидировать в АПЛ с комфортным отрывом от "МЮ".
Чемпионат Англии. 15 тур
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" - 2:1
Гол: Отаменди, 63, Сильва, 86 - Огбонна, 45
"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Отаменди, Уолкер, Данило (Жезус, 46), Сильва, Делф, Де Брёйне, Зане (Силва, 90+3), Стерлинг, Агуэро (Фернандиньо, 89)
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Куйяте (Сахо, 45), Обьянг, Райс, Антонио (Айю, 90+1), Лансини (Арнаутович, 71), Фернандеш
Предупреждения: Де Брейне, 60, Адриан, 90+4.
Чемпионат Англии. 15 тур
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" - 2:1
Гол: Отаменди, 63, Сильва, 86 - Огбонна, 45
"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Отаменди, Уолкер, Данило (Жезус, 46), Сильва, Делф, Де Брёйне, Зане (Силва, 90+3), Стерлинг, Агуэро (Фернандиньо, 89)
"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Крессвел, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Куйяте (Сахо, 45), Обьянг, Райс, Антонио (Айю, 90+1), Лансини (Арнаутович, 71), Фернандеш
Предупреждения: Де Брейне, 60, Адриан, 90+4.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.