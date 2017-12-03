Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" повторил рекорд, одержав 13 побед подряд в чемпионате Англии

Победа над "Вест Хэмом" со счётом 2:1 в рамках 15-го тура английской премьер-лиги стала для "Манчестер Сити" уже 13-й подряд. Такую серию удавалось выдать только 4-м командам, причём "Престон" и "Сандерленд" установили такое достижение ещё в позапрошлом веке, также 13 побед подряд одерживали "Арсенал" в сезоне 2001/02 и "Челси" - в предыдущем.

Установить новый рекорд "горожане", которые всего 1 раз за 15 туров потеряли очки, могут в манчестерском дерби с "Юнайтед" в следующем туре.
Теги: Манчестер Сити Гвардиола
Сегодня, 21:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.