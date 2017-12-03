Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:04
Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
21:53
"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
20:54
Не день "СКА"... (3)
Не день "СКА"... (3)
16:58
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (3)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (3)
13:30
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
"Манчестер Сити" повторил рекорд, одержав 13 побед подряд в чемпионате Англии
Победа над "Вест Хэмом" со счётом 2:1 в рамках 15-го тура английской премьер-лиги стала для "Манчестер Сити" уже 13-й подряд. Такую серию удавалось выдать только 4-м командам, причём "Престон" и "Сандерленд" установили такое достижение ещё в позапрошлом веке, также 13 побед подряд одерживали "Арсенал" в сезоне 2001/02 и "Челси" - в предыдущем.
Установить новый рекорд "горожане", которые всего 1 раз за 15 туров потеряли очки, могут в манчестерском дерби с "Юнайтед" в следующем туре.
Установить новый рекорд "горожане", которые всего 1 раз за 15 туров потеряли очки, могут в манчестерском дерби с "Юнайтед" в следующем туре.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.