"Манчестер Сити" повторил рекорд, одержав 13 побед подряд в чемпионате Англии

Победа над "Вест Хэмом" со счётом 2:1 в рамках 15-го тура английской премьер-лиги стала для "Манчестер Сити" уже 13-й подряд. Такую серию удавалось выдать только 4-м командам, причём "Престон" и "Сандерленд" установили такое достижение ещё в позапрошлом веке, также 13 побед подряд одерживали "Арсенал" в сезоне 2001/02 и "Челси" - в предыдущем.Установить новый рекорд "горожане", которые всего 1 раз за 15 туров потеряли очки, могут в манчестерском дерби с "Юнайтед" в следующем туре.