Иван Перишич: Спаллетти убедил меня в том, что нужно остаться в "Интере"

Полузащитник Иван Перишич прокомментировал свой хет-трик в матче чемпионата Италии с "Кьево" (5:0)."Не так важно, кто забивает. Куда важнее, что команда побеждает. Летом я сомневался, но Спаллетти убедил меня в том, что нужно остаться в "Интере". Я ему за это благодарен", - цитирует Перишича Football Italia.