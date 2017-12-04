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Иван Перишич: Спаллетти убедил меня в том, что нужно остаться в "Интере"

Полузащитник Иван Перишич прокомментировал свой хет-трик в матче чемпионата Италии с "Кьево" (5:0).

"Не так важно, кто забивает. Куда важнее, что команда побеждает. Летом я сомневался, но Спаллетти убедил меня в том, что нужно остаться в "Интере". Я ему за это благодарен", - цитирует Перишича Football Italia.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 01:05
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