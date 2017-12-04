Найджел Эдкинс является главным фаворитом на пост наставника "Халл Сити"

Найджел Эдкинс является главным фаворитом на пост главного тренера "Халл Сити", сообщает hulldailymail.co.uk.Сегодня руководство "тигров" отправило в отставку российского специалиста Леонида Слуцкого. Он руководил командой с лета этого года, провел в чемпионшипе 20 матчей и набрал 19 очков.