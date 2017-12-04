Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Найджел Эдкинс является главным фаворитом на пост наставника "Халл Сити"

Найджел Эдкинс является главным фаворитом на пост главного тренера "Халл Сити", сообщает hulldailymail.co.uk.

Сегодня руководство "тигров" отправило в отставку российского специалиста Леонида Слуцкого. Он руководил командой с лета этого года, провел в чемпионшипе 20 матчей и набрал 19 очков.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 01:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.