Магомед Даудов: закономерным итогом матча с "Краснодаром" был бы ничейный результат

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал поражение от "Краснодара" в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги."Это был интересный поединок, в котором встречались команды, практикующие атакующий футбол. Оба коллектива в верхней части таблицы, играли с мотивацией, отсюда количество борьбы и пять забитых голов. Несмотря на то что команда не удержала положительный результат, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии заряженности на игру. Первый тайм прошёл при полном преимуществе нашей команды. Во второй половине хозяевам нужно было отыгрываться, и вполне закономерно, что они при поддержке трибун понеслись вперёд.Закономерным итогом матча был бы ничейный результат, но в футболе часто случаются не обязательные для одной из команд голы. Результат забывается, игра остаётся. Очень важно, что в последних матчах наши футболисты стремятся к атакующей модели, в этом видна их работа на тренировках под руководством Михаила Галактионова. А победы обязательно будут! Ахмат - сила!" - написал Даудов в "Инстаграме".