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"Марсель" и "Монпелье" сыграли вничью

"Марсель" сыграл вничью с "Монпелье" (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

16 тур

"Монпелье" – "Марсель" 1:1

Голы: Сио, 29, Товен, 45 (пен.)

"Монпелье": Леком, Агилар, Руссийон, Хилтон, Мендеш (Конгре, 65), Мукиэле, Скири, Лан, Сессеньон (Самбья, 87), Сио (Камара, 46), Мбенза

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Рами, Абденнур, Густаво, Товен (Окампос, 61), Ангисса, Сансон, Пайет (Сарр, 89), Жермен (Митроглу, 81)

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Теги: Марсель Монпелье
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