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"Лацио" вырвал победу у "Сампдории"

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Сампдорией".

Чемпионат Италии

15 тур

"Сампдория" – "Лацио" 1:2

Голы: Сапата, 56, Милинкович-Савич, 79, Кайседо, 90+1

"Сампдория": Вивиано, Берешиньски, Мурру, Сильвестре, Феррари, Торрейра, Баррето, Рамирес (Альварес, 77), Прает (Верре, 84), Квальярелла (Ковнацки, 70), Сапата

"Лацио": Стракоша, Раду, Врей, Баштуш (Габбарон, 62), Марушич, Лулич (Лукаку, 75), Пароло, Милинкович-Савич, Альберто, Лейва (Кайседо, 75), Иммобиле

Предупреждения: Иммобиле, 90+4
Теги: Лацио Сампдория
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