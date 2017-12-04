Андреа Раноккиа: Спаллетти – отличный тренер, он ко всем относится одинаково

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа заявил, признался, что ему нравится подход главного тренера Лучано Спаллетти."В последние годы я видел команду в разном состоянии, но никогда не видел такого единения. Даже те, кто часто сидит на скамейке запасных, без лишних слов готовы выходить на поле ради команды. Спаллетти – отличный тренер, он ко всем относится одинаково. Ему плевать, какая у тебя зарплата", - цитирует Раноккию Football Italia.