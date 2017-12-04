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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дэвид Мейлер: спасибо Слуцкому и удачи во всем
Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер пожелал удачи теперь уже бывшему главному тренеру английской команды Леониду Слуцкому.
"Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем", — написал Мейлер.
"Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем", — написал Мейлер.
I just want to thank the manager for everything. It’s been an enjoyable few months working with you boss, I’m sorry it hasn’t worked out the way we wanted. Thank you and good luck with everything in the future. @HullCity #hcafc pic.twitter.com/NvZRQhvC6D— David Meyler (@DavidMeyler7) December 3, 2017
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