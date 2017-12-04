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Дэвид Мейлер: спасибо Слуцкому и удачи во всем

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер пожелал удачи теперь уже бывшему главному тренеру английской команды Леониду Слуцкому.

"Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем", — написал Мейлер.

Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 03:20
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