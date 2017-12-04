Дэвид Мейлер: спасибо Слуцкому и удачи во всем

I just want to thank the manager for everything. It’s been an enjoyable few months working with you boss, I’m sorry it hasn’t worked out the way we wanted. Thank you and good luck with everything in the future. @HullCity #hcafc pic.twitter.com/NvZRQhvC6D — David Meyler (@DavidMeyler7) December 3, 2017

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер пожелал удачи теперь уже бывшему главному тренеру английской команды Леониду Слуцкому."Хочу поблагодарить тренера за всё. Было приятно работать с вами, босс, эти несколько месяцев. Мне жаль, что всё было не так, как мы хотели. Спасибо и удачи во всём в будущем", — написал Мейлер.