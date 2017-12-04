Антон Миранчук: эмоции положительные, все довольны, но никто не расслабляется

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук? отметил, что испытывает положительные эмоции в связи с лидерством в чемпионате России."Эмоции положительные, все довольны, но никто не расслабляется. Сбылись ли все желания на этот год? Что-то интересное еще впереди. Раскрыли ли мы свой потенциал? Конечно же, нет. Всегда есть куда стремиться. Уверен, что все сбудется", - сказал Миранчук в эфире программы "Все на матч".