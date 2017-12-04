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"Краснодар" извинился перед болельщиками за включение глушилки во время матча с "Ахматом"

Коммерческий директор "Краснодара" и директор клубной академии Арам Фундукян извинился перед болельщиками за включение "заглушки" во время матча чемпионата России против "Ахмата" (3:2).

Инцидент произошел при счете 0:2 в пользу гостей. Фанаты хозяев призывали главного тренера Игоря Шалимова подать в отставку.

Теги: Краснодар
Сегодня, 04:24
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