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Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке

Бывший полузащитник "Халл Сити" Кертис Вудхаус прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

"Слуцкий уволен. Не понимаю, что можно ожидать от человека, который управляет клубом, построенном на песке. Выберете председателя, потому что у "Халл Сити" он - просто клоун", – написал Вудхаус в Твиттере.

Слуцкий возглавил "Халл Сити" минувшим летом.
Сегодня, 05:16
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