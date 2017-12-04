Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке

Бывший полузащитник "Халл Сити" Кертис Вудхаус прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды."Слуцкий уволен. Не понимаю, что можно ожидать от человека, который управляет клубом, построенном на песке. Выберете председателя, потому что у "Халл Сити" он - просто клоун", – написал Вудхаус в Твиттере.Слуцкий возглавил "Халл Сити" минувшим летом.