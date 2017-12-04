Вандалы сломали памятник Лионелю Месси (фото)

Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67 — Mootaz Chehade (@MHChehade) December 3, 2017

Вандалы вновь повредили статую нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Ole.У памятника были повреждены обе ноги, полиция пытается установить личность вандалов.В январе этого года статуя уже была атакована, при этом ей повредили верхнюю часть, после чего она была восстановлена.