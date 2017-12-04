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Вандалы сломали памятник Лионелю Месси (фото)

Вандалы вновь повредили статую нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, информирует Ole.

У памятника были повреждены обе ноги, полиция пытается установить личность вандалов.

В январе этого года статуя уже была атакована, при этом ей повредили верхнюю часть, после чего она была восстановлена.

Теги: Месси
Сегодня, 08:14
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