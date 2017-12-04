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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Шалимов: у Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ахматом" (3:2) рассказал, что у форварда Федора Смолова подозрение на травму.
– Что со Смоловым? Показалось, он получил травму. Почему мало игрового времени получает другой форвард Андрей Иван?
– Иван – центрфорвард. Когда Смолов в порядке, понятно, что играет Федор. У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы, - передает слова Шалимова Sportbox.
– Что со Смоловым? Показалось, он получил травму. Почему мало игрового времени получает другой форвард Андрей Иван?
– Иван – центрфорвард. Когда Смолов в порядке, понятно, что играет Федор. У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы, - передает слова Шалимова Sportbox.
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