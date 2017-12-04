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Игорь Шалимов: у Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Ахматом" (3:2) рассказал, что у форварда Федора Смолова подозрение на травму.

– Что со Смоловым? Показалось, он получил травму. Почему мало игрового времени получает другой форвард Андрей Иван?

– Иван – центрфорвард. Когда Смолов в порядке, понятно, что играет Федор. У Смолова, возможно, повреждение приводящей мышцы, - передает слова Шалимова Sportbox.
Теги: Шалимов Смолов Краснодар
Сегодня, 08:22
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 09:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Выздоровления Федору..
Регистрация: 21.11.2016
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