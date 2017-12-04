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Шандор Варга: пока Россия команда похуже, чем Саудовская Аравия

Футбольный агент Шандор Варга высказался о шансах сборной России в матче открытия ЧМ-2018 против команды из Саудовской Аравии.

– Не кажется ли вам, что Черчесов слишком осторожен, говоря, что надо изучить соперников? Кого вообще обыгрывать, если не Саудовскую Аравию?

– Пока Россия сыграла только один матч с Саудовской Аравией и проиграла его со счетом 2:4 (в октябре 2003 года – прим. ред.). Так что пока Россия команда похуже, чем Саудовская Аравия. Это неоднократный чемпион Азии, не раз принимавший участие в финальных стадиях чемпионата мира. Так что – ой-ой-ой. Я там 10 лет работал.

Если Россия сыграет 10 матчей с Саудовской Аравией, наверное, в 8-9 победит. Но надо серьезно относиться к сопернику, – передает слова Варги "СЭ".
Теги: Варга Сборная России
Сегодня, 08:39
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