Федор Смолов: на бычьем характере! (фото)

На бычьем характере!!!????????? A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on Dec 3, 2017 at 8:56am PST

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался относительно победы в матче 19-го тура РФПЛ над "Ахматом".Краснодарцы, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, сумели одержать победу, а Смолов стал автором одного из голов."На бычьем характере!" - написал форвард в Инстаграме.