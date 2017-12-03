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Федор Смолов: на бычьем характере! (фото)

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался относительно победы в матче 19-го тура РФПЛ над "Ахматом".

Краснодарцы, уступая по ходу встречи со счетом 0:2, сумели одержать победу, а Смолов стал автором одного из голов.

"На бычьем характере!" - написал форвард в Инстаграме.

На бычьем характере!!!?????????

A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10) on


Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 08:42
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