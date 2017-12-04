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Чемпионат мира по болотному футболу могут провести в Ленинградской области

Президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов сообщил, что чемпионат мира по болотному футболу может состояться в 2018 году в Ленинградской области.

"Мы планируем провести чемпионат мира по болотному футболу. Есть такой очень популярный в Финляндии формат, в котором участвуют до 500 команд со всей Скандинавии.

Мы им предложили воспользоваться моментом и провести турнир в Ленинградской области. Плюс с правительством Республики Татарстан в городе Иннополисе мы делаем соревнования для бизнесменов, которые приедут на чемпионат мира - 2018", - цитирует Лапытова ТАСС.
Сегодня, 10:07
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(1)
№5 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, вообще-то здесь больше уместен чемпионат мира среди бездомных. smile
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Repehko (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
ВОТ!, болотный футбол, ЭТО наш уровень!
Регистрация: 11.10.2017
№3 Написал: chubook (Сегодня, 11:01) #
  • +1
  •  (1)

нашим равных в этом нет ))
Регистрация: 26.07.2007
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:32) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
символично! )))
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, началось...
Регистрация: 2.08.2013
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