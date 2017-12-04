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Златан Ибрагимович: Венгер звал на просмотр в "Арсенал", но Ибра не проходит просмотры

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что в 2000 году мог перейти из "Мальме" в лондонский "Арсенал".

"Я приехал в Лондон на встречу с Венгером, и он пригласил меня на просмотр. Я ответил: "Не буду проходить просмотр. Либо вы меня берете, либо - нет. Не собираюсь тратить здесь время".

Уже тогда, несмотря на молодость, я глубоко верил в себя и считал сильнее всех. Я встретился с Венгером, потому что рассчитывал, что он сразу возьмет меня в команду. Ибра не проходит просмотры.

В молодости я был уверен в том, что лучше всех. Я наблюдал по телевизору за игрой Роналдо, Ромарио и Баджо, и у меня была одна цель: показать, что я самый лучший", - передает слова Ибрагимовича "Sports.ru" со ссылкой на The Sun.
Теги: Арсенал Ибрагимович
Сегодня, 10:30
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(2)
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
за это я его и уважаю blush


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
целенаправленность правильная
но вообще он это вью давал раз 20
смысл каждый раз спрашивать то же самое?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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