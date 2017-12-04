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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Златан Ибрагимович: Венгер звал на просмотр в "Арсенал", но Ибра не проходит просмотры
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал, что в 2000 году мог перейти из "Мальме" в лондонский "Арсенал".
"Я приехал в Лондон на встречу с Венгером, и он пригласил меня на просмотр. Я ответил: "Не буду проходить просмотр. Либо вы меня берете, либо - нет. Не собираюсь тратить здесь время".
Уже тогда, несмотря на молодость, я глубоко верил в себя и считал сильнее всех. Я встретился с Венгером, потому что рассчитывал, что он сразу возьмет меня в команду. Ибра не проходит просмотры.
В молодости я был уверен в том, что лучше всех. Я наблюдал по телевизору за игрой Роналдо, Ромарио и Баджо, и у меня была одна цель: показать, что я самый лучший", - передает слова Ибрагимовича "Sports.ru" со ссылкой на The Sun.
"Я приехал в Лондон на встречу с Венгером, и он пригласил меня на просмотр. Я ответил: "Не буду проходить просмотр. Либо вы меня берете, либо - нет. Не собираюсь тратить здесь время".
Уже тогда, несмотря на молодость, я глубоко верил в себя и считал сильнее всех. Я встретился с Венгером, потому что рассчитывал, что он сразу возьмет меня в команду. Ибра не проходит просмотры.
В молодости я был уверен в том, что лучше всех. Я наблюдал по телевизору за игрой Роналдо, Ромарио и Баджо, и у меня была одна цель: показать, что я самый лучший", - передает слова Ибрагимовича "Sports.ru" со ссылкой на The Sun.
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