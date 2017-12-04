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"Спартак" предупредил болельщиков о возможных провокациях со стороны английских фанатов

Пресс-служба "Спартака" предупредила болельщиков о возможных провокациях в Англии со стороны фанатов "Ливерпуля". Напомним, москвичи сыграют 6 декабря в рамках Лиги чемпионов.

"Обращаем ваше внимание на то, что со стороны английских болельщиков возможны провокации. Поэтому убедительно просим вас быть предельно внимательными и аккуратными как в Ливерпуле, так и в других городах Великобритании по маршрутам следования.

Не поддавайтесь на провокации и не вступайте в конфликты с местными жителями, футбольными болельщиками и службами правопорядка страны", - говорится в сообщении на сайте красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
да всегда найдутся с десяток придурков
все наши клубы страдают от этих дегенератов


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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