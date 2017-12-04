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Луис Суарес: я хорошо знаю Неймара, поэтому не вижу его в "Реале"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высказал мнение о возможности перехода бывшего одноклубника Неймара в "Реал".

"Скажу честно: я не вижу Неймара в "Реале". Я хорошо знаю этого человека, поэтому не думаю, что он переедет в Мадрид. Неймар всегда восхищался "Барселоной". Он уже взрослый человек, поэтому прекрасно понимал на что идет.

Уверен, ему было больно покидать "Камп Ноу". Он был счастлив здесь. Но мы должны принять тот факт, что у него новый вызов. У нас нет никаких упреков, только любовь и благодарность за все, что он сделал для "Барселоны", - передает слова Суареса "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Суарес Неймар
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 11:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
>Восхищался Барселоной
>Был счастлив в клубе
>Было больно покидать
@
Выкупил сам себя из клуба


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
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