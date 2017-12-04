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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Луис Суарес: я хорошо знаю Неймара, поэтому не вижу его в "Реале"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес высказал мнение о возможности перехода бывшего одноклубника Неймара в "Реал".
"Скажу честно: я не вижу Неймара в "Реале". Я хорошо знаю этого человека, поэтому не думаю, что он переедет в Мадрид. Неймар всегда восхищался "Барселоной". Он уже взрослый человек, поэтому прекрасно понимал на что идет.
Уверен, ему было больно покидать "Камп Ноу". Он был счастлив здесь. Но мы должны принять тот факт, что у него новый вызов. У нас нет никаких упреков, только любовь и благодарность за все, что он сделал для "Барселоны", - передает слова Суареса "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
"Скажу честно: я не вижу Неймара в "Реале". Я хорошо знаю этого человека, поэтому не думаю, что он переедет в Мадрид. Неймар всегда восхищался "Барселоной". Он уже взрослый человек, поэтому прекрасно понимал на что идет.
Уверен, ему было больно покидать "Камп Ноу". Он был счастлив здесь. Но мы должны принять тот факт, что у него новый вызов. У нас нет никаких упреков, только любовь и благодарность за все, что он сделал для "Барселоны", - передает слова Суареса "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
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