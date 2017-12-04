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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" взял на игру с "Ливерпулем" 22 футболиста
"Спартак" вылетел на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", информирует пресс-служба красно-белых. Напомним, матч состоится 6 декабря.
На игру отправились 22 футболиста. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.
В Ливерпуле красно-белые планируют приземлиться в 13:00 по местному времени, а в 17:00 проведут тренировку.
На игру отправились 22 футболиста. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.
В Ливерпуле красно-белые планируют приземлиться в 13:00 по местному времени, а в 17:00 проведут тренировку.
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