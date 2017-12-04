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"Спартак" взял на игру с "Ливерпулем" 22 футболиста

"Спартак" вылетел на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", информирует пресс-служба красно-белых. Напомним, матч состоится 6 декабря.

На игру отправились 22 футболиста. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луис Адриано.

В Ливерпуле красно-белые планируют приземлиться в 13:00 по местному времени, а в 17:00 проведут тренировку.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:26
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7
(0)
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
решили "достойно" проиграть...

мы наблюдали это давича на Открытии Арене :,
Бдзю был бесподобен


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: tiki
а у нас человек 15-16 наверное
а с дисками - вообще может 14

Так вам уже все равно, а у нас шанс есть потолкаться.

кто знает...
у вас был свой Реал, у нас своя Барса....


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 11:44) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ладно хрюшки давай хвостики крючком,будем болеть за вас. wink
Регистрация: 21.07.2011
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 11:40) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
количеством решили "достойно" проиграть...

Очередной фанат помойки, который больше читает и комментирует новости про Спартак, чем про свой "великий" клуб, жалкий.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:40) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: tiki
а у нас человек 15-16 наверное
а с дисками - вообще может 14

Так вам уже все равно, а у нас шанс есть потолкаться.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 11:37) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
количеством решили "достойно" проиграть...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
а у нас человек 15-16 наверное
а с дисквами - вообще может 14


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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