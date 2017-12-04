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Зоран Тошич: за 6-7 лет ЦСКА дал мне чуть ли ни все, что только было возможно

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич , выступающий за "Партизан", признался, что до сих пор является болельщиком "армейцев".

- Вы провели в ЦСКА семь лет. С какими чувствами вспоминаете этот период?

- Помимо "Партизана", самые теплые чувства испытываю по отношению к ЦСКА. У меня осталось столько волшебных воспоминаний о том времени. Это лучшие годы моей карьеры, уйма трофеев, голы, результативные передачи, матчи Лиги чемпионов УЕФА, победы в них. В течение пяти-шести лет ЦСКА давал мне чуть ли ни все, что только было возможно. С гордостью вспоминаю эти семь лет. Я и по сей день остаюсь болельщиком ЦСКА.

- С кем вы больше всего дружили в ЦСКА?

- Без сомнения, это [Элвир] Рахимич и [Милош] Красич, которые тепло встретили меня и рассказали все о команде, когда в 2010 году я в нее переходил. Милош рассказал мне, какой это замечательный клуб и какой Москва чудесный город для жизни. Он сказал, что мне будут обеспечены все условия, и что я буду получать удовольствие от пребывания в клубе. Я за это ему действительно благодарен. Красич вскоре ушел из команды, но сыграл важную роль в моем переходе в ЦСКА. Его слова имели решающее значение, когда я взвешивал все за и против.

Что касается Рахимича, то это легенда ЦСКА. Он выступал за него на протяжении 13 лет и входит в топ армейцев по числу сыгранных матчей. Он был мне как старший брат, помогал во всем. С его помощью я учил русский, знакомился с городом, и безмерно ему за то благодарен. ЦСКА - это большая семья, как и "Партизан". Многие футболисты играют за команду долгие годы, и в клубе царят такие отношения, что ты чувствуешь: своих игроков там действительно ценят, о них заботятся. Именно поэтому клуб столь успешен.

- Можете вспомнить какие-нибудь интересные моменты из московского этапа карьеры?

- Да, естественно. Мы играли очень успешно, одержали много памятных побед и завоевали несколько трофеев. Так что приятных моментов хватало. Что касается меня лично, особенными были все три победы в чемпионате России. Это сильный турнир. Сейчас у ЦСКА нет такого бюджета, как у конкурентов вроде "Зенита", "Спартака", или - в какой-то момент - "Анжи", но мы все равно показывали отличные результаты, занимали первое место или второе. Это лишний раз доказывает силу армейского клуба, где все трудятся на износ. Как видите, в футболе не всегда все решают деньги.

- Что скажете о нынешнем ЦСКА?

- Этот состав играет вместе долгие годы. Ушел я, еще несколько ребят, а несколько человек усилили команду. Но в целом состав остается прежним, руководство не видит смысла менять исправно работающий механизм. Для ЦСКА в порядке вещей выжимать максимум из своих возможностей, и тут нужно отдать клубу должное. ЦСКА по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, идет третьим в чемпионате России, а ведь никаких громких приобретений не было.

Это важный момент - вспомните, сколько денег вложили в новичков "Зенит", "Спартак" и другие конкуренты. Армейцы же используют внутренние ресурсы, привлекают талантливых ребят из академии, но по-прежнему претендуют на титул. Очень надеюсь, что моя бывшая команда будет до самого конца бороться за золото чемпионата России.

УЕФА
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 11:55
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
так жаль что ушел
но и он, как и Вагнер, игроки настроения
так и не понял...зп или что?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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