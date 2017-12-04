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Андрей Канчельскис: думаю, судьба Слуцкого в "Халле" была решена еще недели две назад

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что решение по отставке Леонида Слуцкого из "Халл Сити" было принято около двух недель назад.

– Никакой неожиданность в уходе Леонида Слуцкого из "Халл Сити" нет, ведь команда находится внизу турнирной таблицы. Все ожидаемо.

– После выездной ничьей многие думали, что Слуцкому дадут отработать хотя бы еще один домашний матч.

– Думаю, что все уже было решено давно, недели две назад и его уход был вопросом времени. Просто руководство думало, что делать дальше и кого приглашать на смену Слуцкому.

– Почему у Слуцкого не получилось в "Халл Сити"?

– Он работал в большом клубе – ЦСКА, в котором был хороший подбор футболистов, фактически сборная России, а здесь игроки другого уровня. Чемпионшип – не английская премьер-лига и даже не российская. Здесь нужно доносить до футболистов свои мысли, плюс другой менталитет. Должно быть тренерское чутье. В ЦСКА все было гораздо легче, а здесь нужен был тренерский талант. Поэтому для меня не ситуация была очевидной. Понимал, что это ненадолго.

– Не стоит ли Слуцкому продолжать работать за границей?

– Это зависит от тех людей, которые помогают ему с трудоустройством. Как агенты сработают. Он может оказать и в другом клубе чемпионшипа, а может и в другой стране. Он попробовал, увидел, что такое реальный футбол с другим отношением и менталитетом. Для любого тренера чемпионшип – это большой опыт, который тоже нужно приобретать. Пусть он и не стал положительным.

СЭ
Теги: Канчельскис Слуцкий
Сегодня, 11:59
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