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Марио Фернандес: у "Базеля" получилось обыграть "МЮ", может, и мы сумеем?

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

"Предстоит сложнейший матч. "Манчестер Юнайтед" очень силен, и я отдаю себе отчет в том, что нам придется много защищаться. Постараемся быть предельно аккуратными.

Важно, как мы начнем игру, ни в коем случае нельзя пропускать так называемый быстрый гол, как это произошло с нами в домашнем поединке.

В предыдущем туре "МЮ" проиграл "Базелю". У чемпионов Швейцарии получилось, может, и мы сумеем? Еще помню, как три года назад мы победили в Манчестере, правда, тогда играли против "Сити". Я к тому, что в футболе возможно все. Пока есть шансы, надо сражаться", - передает слова Фернандеса "Bobsoccer".
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 12:25
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8
(4)
№8 Написал: Батька (Сегодня, 13:50) #
  • -2
  •  (2)
online

Успехов. ...надо биться до конца что 5 что 6 числа в Англии !!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Может получится, может не получится, но играть надо на победу! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Валяйте... Как минимум, громко хлопнуть дверью шанс есть...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо выигрывать, что остаётся?
Не только Спартак умеет использовать быстрые контратаки, когда на него наседают.
Удачи ЦСКА !


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА может проиграть..НО не сдастся.....!!
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
шансы есть всегда... удачи в любом случае... МЮ (хоть я за них много лет и болею) в данном случае надо драть...
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Итак шансов то немного, а без Натхо и Вернблума они выглядят призрачными. Но кроме как верить в успех - ничего не остается)) Хотелось бы утереть нос этому индюку-Мауру


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (4)

Шансы конечно есть всегда.
Регистрация: 27.07.2016
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