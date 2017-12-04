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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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СМИ: около 83% россиян намерены посмотреть матчи чемпионата мира-2018
Nielsen, глобальная компания, занимающаяся исследованиями к чемпионату мира-2018, провела очередной замер ожиданий аудитории от предстоящего в России мундиаля.
Уровень осведомленности о чемпионате мира-2018 остаётся предельно высоким: 95% опрошенных онлайн российских респондентов знают о проведении этого турнира, из них 74% ответили, что событие вызывает у них интерес. В среднем в мире о первенстве слышали 88%, увлечённость турниром выразили также 74% из них.
77% опрошенных в России согласны с тем, что страна будет хорошей хозяйкой для ЧМ-2018, так же думают 54% в мире. С высказыванием "Россия – страна, где любят футбол" согласились 82% в России и 48% в мире. 68% российских респондентов выразили уверенность, что проведение турнира окажет долгосрочный положительный эффект на страну, 72% полагают, что репутация России за рубежом по итогам турнира будет улучшена.
86% респондентов в мире и 83% россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018. Среди них большая часть аудитории планирует смотреть матчи по телевизору у себя дома (55% в России и 53% в мире). В дополнение к просмотру трансляций матчей на ТВ 37% россиян и 29% глобальных респондентов планируют смотреть матчи в общественных местах (на официальных фан-зонах, а также в баре, пабе или другом общественном месте). 23% хотели бы посетить матчи вживую на стадионе (11%), 22% – собраться в гостях и посмотреть матчи вместе на ТВ (18%).
Представленный в октябре 2016 года талисман волк Забивака уже знаком 72% россиян. В ходе опроса респондентов спросили, что они думают о главном символе ЧМ-2018. Изображение Забиваки было продемонстрировано участникам опроса во время его заполнения. 51% россиян полностью согласились с тем, что Забивака имеет русский характер, 60% сказали, что Забивака общительный, 56% – что он олицетворяет страсть к футболу, 54% – что он очаровательный, и 55% – что он крутой.
Чемпионат
Уровень осведомленности о чемпионате мира-2018 остаётся предельно высоким: 95% опрошенных онлайн российских респондентов знают о проведении этого турнира, из них 74% ответили, что событие вызывает у них интерес. В среднем в мире о первенстве слышали 88%, увлечённость турниром выразили также 74% из них.
77% опрошенных в России согласны с тем, что страна будет хорошей хозяйкой для ЧМ-2018, так же думают 54% в мире. С высказыванием "Россия – страна, где любят футбол" согласились 82% в России и 48% в мире. 68% российских респондентов выразили уверенность, что проведение турнира окажет долгосрочный положительный эффект на страну, 72% полагают, что репутация России за рубежом по итогам турнира будет улучшена.
86% респондентов в мире и 83% россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018. Среди них большая часть аудитории планирует смотреть матчи по телевизору у себя дома (55% в России и 53% в мире). В дополнение к просмотру трансляций матчей на ТВ 37% россиян и 29% глобальных респондентов планируют смотреть матчи в общественных местах (на официальных фан-зонах, а также в баре, пабе или другом общественном месте). 23% хотели бы посетить матчи вживую на стадионе (11%), 22% – собраться в гостях и посмотреть матчи вместе на ТВ (18%).
Представленный в октябре 2016 года талисман волк Забивака уже знаком 72% россиян. В ходе опроса респондентов спросили, что они думают о главном символе ЧМ-2018. Изображение Забиваки было продемонстрировано участникам опроса во время его заполнения. 51% россиян полностью согласились с тем, что Забивака имеет русский характер, 60% сказали, что Забивака общительный, 56% – что он олицетворяет страсть к футболу, 54% – что он очаровательный, и 55% – что он крутой.
Чемпионат
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