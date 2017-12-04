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С 5 по 6 декабря будет работать горячая линия для российских болельщиков в Англии

Во время матчей ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов с 5 по 6 декабря будет работать горячая линия поддержки российских болельщиков. Напомним, московские клубы сыграют в Англии против "МЮ" и "Ливерпуля".

"РФС и РФПЛ считают немаловажным вопрос обеспечения комфортного и безопасного нахождения российских болельщиков на матчах столь высокого уровня за рубежом", - говорится на официальном сайте РФС.

При содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря горячую линию для фанатов Fans Hotline +7 495 7270901. Также для связи будут доступны: скайп - online.els24.com; twitter - https://twitter.com/elsrussia; facebook - https://www.facebook.com/els24.online; вконтакте - https://vk.com/els24.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 12:58
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