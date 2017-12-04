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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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С 5 по 6 декабря будет работать горячая линия для российских болельщиков в Англии
Во время матчей ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов с 5 по 6 декабря будет работать горячая линия поддержки российских болельщиков. Напомним, московские клубы сыграют в Англии против "МЮ" и "Ливерпуля".
"РФС и РФПЛ считают немаловажным вопрос обеспечения комфортного и безопасного нахождения российских болельщиков на матчах столь высокого уровня за рубежом", - говорится на официальном сайте РФС.
При содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря горячую линию для фанатов Fans Hotline +7 495 7270901. Также для связи будут доступны: скайп - online.els24.com; twitter - https://twitter.com/elsrussia; facebook - https://www.facebook.com/els24.online; вконтакте - https://vk.com/els24.
"РФС и РФПЛ считают немаловажным вопрос обеспечения комфортного и безопасного нахождения российских болельщиков на матчах столь высокого уровня за рубежом", - говорится на официальном сайте РФС.
При содействии Европейской юридической службы было принято решение включить с 5 по 6 декабря горячую линию для фанатов Fans Hotline +7 495 7270901. Также для связи будут доступны: скайп - online.els24.com; twitter - https://twitter.com/elsrussia; facebook - https://www.facebook.com/els24.online; вконтакте - https://vk.com/els24.
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