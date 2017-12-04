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На матч "Ливерпуль" - "Спартак" назначены польские арбитры

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" будет судить польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.

Помогать ему будут Павел Рачковски и Томаш Мусял. Асисстенты - Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртым рефери назначен Радослав Сейка.

УЕФА
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 13:29
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5
(0)
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 13:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
очень спорный пеналь дал в матче Россиия - Бельгия
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Смотрящий
Матка Боска!

Какой-какой матери?


Парижской Бого...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и пипейц нам.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Матка Боска!

Какой-какой матери?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матка Боска!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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