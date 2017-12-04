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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матч "Ливерпуль" - "Спартак" назначены польские арбитры
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" будет судить польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.
Помогать ему будут Павел Рачковски и Томаш Мусял. Асисстенты - Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртым рефери назначен Радослав Сейка.
УЕФА
Помогать ему будут Павел Рачковски и Томаш Мусял. Асисстенты - Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртым рефери назначен Радослав Сейка.
УЕФА
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