На матч "Ливерпуль" - "Спартак" назначены польские арбитры

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак" будет судить польская бригада судей во главе с Шимоном Марциняком.Помогать ему будут Павел Рачковски и Томаш Мусял. Асисстенты - Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртым рефери назначен Радослав Сейка.