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Игру "Зенита" с "Реалом Сосьедад" будут судить арбитры из Израиля

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между "Реалом Сосьедад" и петербургским "Зенитом" обслужит израильская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА.

Гостевую игру "Локомотива" против чешского "Злина" работать судить рефери из Турции.

Матч "Реал Сосьедад" - "Зенит" состоится в Сан-Себастьяне в четверг. Главным арбитром матча назначен Лиран Лиани, лайнсменами - Давид Элиас Битон и Двир Шимон, дополнительные помощники рефери - Алон Йефет и Менаше Масиах, резервный арбитр - Идан Яркони.

Игра "Злин" - "Локомотив" состоится также в четверг в Оломоуце. Главный арбитр - Мете Калкаван, лайнсмены - Джейхун Сесигюзел и Эсат Санджактар, дополнительные помощники арбитра - Халил Умут Мелер и Арда Кардешлер, резервный судья - Кемал Йылмаз.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 13:47
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