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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игру "Зенита" с "Реалом Сосьедад" будут судить арбитры из Израиля
Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между "Реалом Сосьедад" и петербургским "Зенитом" обслужит израильская бригада арбитров, информирует официальный сайт УЕФА.
Гостевую игру "Локомотива" против чешского "Злина" работать судить рефери из Турции.
Матч "Реал Сосьедад" - "Зенит" состоится в Сан-Себастьяне в четверг. Главным арбитром матча назначен Лиран Лиани, лайнсменами - Давид Элиас Битон и Двир Шимон, дополнительные помощники рефери - Алон Йефет и Менаше Масиах, резервный арбитр - Идан Яркони.
Игра "Злин" - "Локомотив" состоится также в четверг в Оломоуце. Главный арбитр - Мете Калкаван, лайнсмены - Джейхун Сесигюзел и Эсат Санджактар, дополнительные помощники арбитра - Халил Умут Мелер и Арда Кардешлер, резервный судья - Кемал Йылмаз.
Гостевую игру "Локомотива" против чешского "Злина" работать судить рефери из Турции.
Матч "Реал Сосьедад" - "Зенит" состоится в Сан-Себастьяне в четверг. Главным арбитром матча назначен Лиран Лиани, лайнсменами - Давид Элиас Битон и Двир Шимон, дополнительные помощники рефери - Алон Йефет и Менаше Масиах, резервный арбитр - Идан Яркони.
Игра "Злин" - "Локомотив" состоится также в четверг в Оломоуце. Главный арбитр - Мете Калкаван, лайнсмены - Джейхун Сесигюзел и Эсат Санджактар, дополнительные помощники арбитра - Халил Умут Мелер и Арда Кардешлер, резервный судья - Кемал Йылмаз.
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