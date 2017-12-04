Юрген Клопп: Матип точно не сыграет против "Спартака"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме защитника Жоэля Матипа, который получил повреждение в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (3:0)."Матип повредил мышцу. Не знаю, сколько ему нужно будет времени для восстановления, но в среду (против "Спартака", - прим. ред.) он точно не сыграет.Не думаю, что он выбыл на месяц. Нужно подождать развития событий", – цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".