Сергей Карасев: приезжайте в Россию на лучший чемпионат мира в истории

Российский арбитр Сергей Карасев признался, что мечтает поработать на чемпионате мира в России."Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом.Выходя на поле, я чувствую огромную ответственность, которая лежит на мне. С годами и по мере роста уровня обслуживаемых матчей это чувство становится только сильнее", - передает слова Карасева официальный сайт ФИФА.