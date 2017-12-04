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Сергей Карасев: приезжайте в Россию на лучший чемпионат мира в истории

Российский арбитр Сергей Карасев признался, что мечтает поработать на чемпионате мира в России.

"Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом.

Выходя на поле, я чувствую огромную ответственность, которая лежит на мне. С годами и по мере роста уровня обслуживаемых матчей это чувство становится только сильнее", - передает слова Карасева официальный сайт ФИФА.
Теги: Карасев
Сегодня, 15:32
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