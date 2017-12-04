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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
Александр Кокорин прошел плановый медосмотр в Финляндии
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин посетил Финляндию, где прошел плановый медицинский осмотр, передает "Спорт день за днем" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".
Сообщается, что участие Кокорина в матчах с "Реалом Сосьедад" (7 декабря) и "Ахматом" (11 декабря) не стоит под угрозой.
Сообщается, что участие Кокорина в матчах с "Реалом Сосьедад" (7 декабря) и "Ахматом" (11 декабря) не стоит под угрозой.
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