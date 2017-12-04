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Александр Кокорин прошел плановый медосмотр в Финляндии

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин посетил Финляндию, где прошел плановый медицинский осмотр, передает "Спорт день за днем" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

Сообщается, что участие Кокорина в матчах с "Реалом Сосьедад" (7 декабря) и "Ахматом" (11 декабря) не стоит под угрозой.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 15:34
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