"Ливерпуль" предупредил своих болельщиков перед игрой со "Спартаком"

"Ливерпуль" перед игрой Лиги чемпионов против "Спартака" обратился к своим болельщикам с просьбой не использовать файеры и прочую пиротехнику во время игры."Любого, у кого будут обнаружены запрещенные предметы, ждет суд, а также запрет на посещение матчей. На стадионе для обнаружения пиротехнических устройств будут работать собаки-ищейки.Зажигание файеров может привести к активации пожарной сигнализации, последующей эвакуации стадиона и прекращению матча", – говорится в заявлении на сайте "Ливерпуля".