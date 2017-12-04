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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
"Ливерпуль" предупредил своих болельщиков перед игрой со "Спартаком"
"Ливерпуль" перед игрой Лиги чемпионов против "Спартака" обратился к своим болельщикам с просьбой не использовать файеры и прочую пиротехнику во время игры.
"Любого, у кого будут обнаружены запрещенные предметы, ждет суд, а также запрет на посещение матчей. На стадионе для обнаружения пиротехнических устройств будут работать собаки-ищейки.
Зажигание файеров может привести к активации пожарной сигнализации, последующей эвакуации стадиона и прекращению матча", – говорится в заявлении на сайте "Ливерпуля".
"Любого, у кого будут обнаружены запрещенные предметы, ждет суд, а также запрет на посещение матчей. На стадионе для обнаружения пиротехнических устройств будут работать собаки-ищейки.
Зажигание файеров может привести к активации пожарной сигнализации, последующей эвакуации стадиона и прекращению матча", – говорится в заявлении на сайте "Ливерпуля".
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