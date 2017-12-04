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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андер Эррера: все мысли только о ЦСКА
Защитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что не думает о предстоящем дерби с "Манчестер Сити", а сосредоточен на подготовке к игре Лиги чемпионов с ЦСКА.
"Я не думаю о воскресенье. Все мысли о ЦСКА. Мыслей о "Сити" пока нет", - передает слова Эрреры пресс-служба клуба.
"Я не думаю о воскресенье. Все мысли о ЦСКА. Мыслей о "Сити" пока нет", - передает слова Эрреры пресс-служба клуба.
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