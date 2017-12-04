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Андер Эррера: все мысли только о ЦСКА

Защитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера заявил, что не думает о предстоящем дерби с "Манчестер Сити", а сосредоточен на подготовке к игре Лиги чемпионов с ЦСКА.

"Я не думаю о воскресенье. Все мысли о ЦСКА. Мыслей о "Сити" пока нет", - передает слова Эрреры пресс-служба клуба.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:46
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