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СМИ: Роналду получит "Золотой мяч" на Эйфелевой башне

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду получит "Золотой мяч".

Как сообщает Mundo Deportivo, награда будет вручена футболисту на Эйфелевой башне.

Вручение премии состоится 7 декабря.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 17:23
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№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 17:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
пусть вручат в гейбашне ...)))) так правильнее
Регистрация: 23.01.2012
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