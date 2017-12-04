Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" перенесли с 31-го декабря на 4-е января

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" сыграют в 21-м туре чемпионата Англии 4 января 2018 года, сообщает пресс-служба клуба. Изначально матч был запланирован на 31 декабря.Решение о переносе встречи было принято обеими сторонами. Консультативная группа выявила, что игру на "Уэмбли" посетят максимум 43 тыс. человек, в то время как стадион вмещает 90 тыс. Связано это с загруженностью дорог и транспортными проблемами в канун Нового года. Чтобы больше болельщиков посетили матч, встречу решили перенести.