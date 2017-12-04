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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Матч "Тоттенхэм" - "Вест Хэм" перенесли с 31-го декабря на 4-е января
"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" сыграют в 21-м туре чемпионата Англии 4 января 2018 года, сообщает пресс-служба клуба. Изначально матч был запланирован на 31 декабря.
Решение о переносе встречи было принято обеими сторонами. Консультативная группа выявила, что игру на "Уэмбли" посетят максимум 43 тыс. человек, в то время как стадион вмещает 90 тыс. Связано это с загруженностью дорог и транспортными проблемами в канун Нового года. Чтобы больше болельщиков посетили матч, встречу решили перенести.
Решение о переносе встречи было принято обеими сторонами. Консультативная группа выявила, что игру на "Уэмбли" посетят максимум 43 тыс. человек, в то время как стадион вмещает 90 тыс. Связано это с загруженностью дорог и транспортными проблемами в канун Нового года. Чтобы больше болельщиков посетили матч, встречу решили перенести.
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