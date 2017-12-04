"Спартак" прибыл в Ливерпуль

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял на игру 23 футболистов:
вратари Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.
защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.
полузащитники Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов.
нападающие Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял на игру 23 футболистов:
вратари Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.
защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.
полузащитники Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов.
нападающие Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.
? А тем временем красно-белые уже в Ливерпуле!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) December 4, 2017
Подробности — здесь: https://t.co/TLZyktPGM0 pic.twitter.com/Kvz5deKdgK
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