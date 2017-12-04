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"Спартак" прибыл в Ливерпуль

"Спартак" сообщил о прибытии команды в Англию на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера взял на игру 23 футболистов:

вратари Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко.

защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Марко Петкович.

полузащитники Роман Зобнин, Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов.

нападающие Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш и Луиз Адриану.

Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:32
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5
(2)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Лик у Глушакова какой-то обречённый, взгляд грустный, поникший. Всем видом показывает человека, в ожидании приговора.
Но не плачет, и то хорошо.
Бокетти, тот петушком, делает вид, уверенного в себе футболиста, что дойдёт до номера не споткнувшись, от раздираемых его душу волнений.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
удачи КБ! а конебомжам сосать!
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 20:11) #
  • -5
  •  (7)

А тем временем красно-белые уже в Ливерпуле!
Это так неожиданно.Молодцы.Рад за Педро.Удачи парням.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:58) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
бомжи как всегда быстрее отслеживают все новости про нас)))) За своими следите. Мы хоть с ливером поиграем.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:51) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Аминь!
Регистрация: 23.08.2016
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