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Поль Погба опоздал на тренировку "МЮ" перед матчем с ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" проводит подготовку к матчу группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

На тренировку "красных дьяволов" на клубной базе опоздал полузащитник Поль Погба.

Матч "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА состоится во вторник.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 19:42
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