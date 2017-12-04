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Роман Абрамович предложит Слуцкому должность в структуре "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен предложить Леониду Слуцкому, уволенному из "Халл Сити", должность в структуре лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

Ранее "Челси" расстался с техническим директором Майклом Эменало, однако решение, будет ли найдена ему прямая замена функционеру или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято.

Слуцкий может занять пост либо технического директора "синих", либо другую должность в руководстве.
Теги: Абрамович Слуцкий Челси
Сегодня, 20:04
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5
(0)
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (2)
online

все свиньи отписались?
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
диетологом будет))


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Педуард в членси))) Я - за, пора топить эту команду, и Пельмень - в этом пригодидзе. Нет, он нужен сказочным гомосекам! Бульбаша спихнуть, и вечное чмо будет вам рукой водить - руководитель))

Цитата: Мясной

Болеет за:
«Спартак»

жид, жидяра

Жид наверное,Ю пусть даже не умным, хоть хитрым должЕн быть? А это... Просто чмо, пельмень


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: челсик Россия (Сегодня, 20:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Все равно в какой должности главное за КАРДОНОМ. Из него тренер как из промокашке музыкант

Следующий на развал это Челси
Регистрация: 16.06.2015
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
жид, жидяра разве бросит жида?
Регистрация: 28.11.2017
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