Роман Абрамович предложит Слуцкому должность в структуре "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович намерен предложить Леониду Слуцкому, уволенному из "Халл Сити", должность в структуре лондонского клуба, сообщает The Telegraph.Ранее "Челси" расстался с техническим директором Майклом Эменало, однако решение, будет ли найдена ему прямая замена функционеру или же его работа будет разделена на две роли, пока в клубе не принято.Слуцкий может занять пост либо технического директора "синих", либо другую должность в руководстве.