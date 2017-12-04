"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом

Голкипер "Порту" Икер Касильяс попал в сферу интересов "Ньюкасла", информирует Jornal do Noticias.Впрочем, The Newcastle Chronicle опроверг эту информацию, заявив со ссылкой на источники в клубе, что у 36-летнего футболиста слишком высокая зарплата – около 5 миллионов фунтов в год.