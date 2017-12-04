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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сборная лучших игроков 19-го тура (6)
"Ньюкасл" интересуется Икером Касильясом
Голкипер "Порту" Икер Касильяс попал в сферу интересов "Ньюкасла", информирует Jornal do Noticias.
Впрочем, The Newcastle Chronicle опроверг эту информацию, заявив со ссылкой на источники в клубе, что у 36-летнего футболиста слишком высокая зарплата – около 5 миллионов фунтов в год.
Впрочем, The Newcastle Chronicle опроверг эту информацию, заявив со ссылкой на источники в клубе, что у 36-летнего футболиста слишком высокая зарплата – около 5 миллионов фунтов в год.
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