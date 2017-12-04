Хосеп Гвардиола не будет дисквалифицирован и сможет руководить "Сити" в матче с "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан Футбольной ассоциации Англии за свое поведение после матча 14-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" и сможет руководить командой во время матча с "Манчестер Юнайтед", сообщает Goal.Напомним, по окончании встречи испанский специалист вступил в перепалку с форвардом соперников Натаном Редмондом.